Бастиан Швайнштайгер: Артем Дзюба большего всего подходит на роль лидера сборной России

Бывший футболист сборной Германии Бастиан Швайнштайгер высказал мнение о лучших игроках сборной России на чемпионате Европы-2020.

«У России хорошие игроки и опытный тренер, шансы на выход в следующий этап есть. Кто самый важный игрок в команде? Это Дзюба, он больше всех подходит на роль лидера. Миранчук? Тоже отличный игрок, состав у вас достойный. Посмотрим, как получится сыграть в Дании», — сказал чемпион мира в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что сборная России занимает второе место в группе B перед заключительным матчем с Данией. В случае ничейного результата подопечные Станислава Черчесова гарантированно займут третью строчку в таблице и могут рассчитывать на выход в плей-офф.

Добавим, игра с Данией состоится в Копенгагене 21 июня в 22:00 (мск).