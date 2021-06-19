Евро-2020. Германия обыграла Португалию в результативном матче

В матче второго тура чемпионата Европы сборная Германии обыграла команду Португалии со счетом 4:2 (1:0).

В составе победителей отличились Кай Хаверц (51-я минута) и Робин Госенс (60), по мячу в свои ворота отправили Рубен Диаш (35) и Рафаэл Геррейру (39). У португальцев голы в активе Криштиану Роналду (15) и Диого Жота (67).

После двух туров первое место в группе F занимает команда Франции, набрав четыре очка. На второй строчке сборная Германии, на третьей - Португалии. У обеих команд по три очка. Последнее место занимают венгры, у них нет набранных очков.

Чемпионат Европы

Группа F

2-й тур

Португалия – Германия – 2:4 (1:2)