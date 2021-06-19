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Евро-2020. Германия обыграла Португалию в результативном матче
19 июня 20:53
автор: Александр Поволоцкий

Евро-2020. Германия обыграла Португалию в результативном матче

Немцы одержали первую победу на турнире.

В матче второго тура чемпионата Европы сборная Германии обыграла команду Португалии со счетом 4:2 (1:0).

В составе победителей отличились Кай Хаверц (51-я минута) и Робин Госенс (60), по мячу в свои ворота отправили Рубен Диаш (35) и Рафаэл Геррейру (39). У португальцев голы в активе Криштиану Роналду (15) и Диого Жота (67).

После двух туров первое место в группе F занимает команда Франции, набрав четыре очка. На второй строчке сборная Германии, на третьей - Португалии. У обеих команд по три очка. Последнее место занимают венгры, у них нет набранных очков.

Чемпионат Европы
Группа F
2-й тур

Португалия – Германия – 2:4 (1:2)

Голы:

Португалия: Патрисиу, Семеду, Пепе, Диаш, Геррейру, Перейра, Б. Силва (Саншеш, 46), Фернандеш (Моутинью, 64), Карвалью (Рафаэл Силва, 58), Жота (Анджре Силва, 83), Роналду.

Германия: Нойер, Гинтер, Хуммельс (Моутинью, 64), Рюдигер, Киммих, Гюндоган (Зюле, 73), Кроос, Гозенс (Хальстенберг, 62), Мюллер, Хаверц (Горецка, 73), Гнабри (Зане, 87).

Предупреждения: Хаверц, 66. Гинтер, 77.

19 июня. Мюнхен.

источник: «Советский спорт»
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