Евро-2020. Гозенс признан лучшим игроком матча Португалия — Германия

Защитник сборной Германии Робин Гозенс признан звездой матча второго тура Евро-2020 с Португалией (4:2).

«Великолепный матч левого защитника сборной Германии. Принял участие практически во всех голевых комбинациях своей команды. Прекрасно передвигался без мяча и помогал Антонио Рюдигеру. Португальцы почти ничего не создали на его фланге. Охотно подключался к атакам и не стеснялся угрожать чужим воротам ударами и прострелами. Мировой класс», - приводит «Чемпионат» слова технического наблюдателя УЕФА Штеффен Фройнд со ссылкой на сайт турнира.

Добавим, что Гозенс в матче с Португалией забил гол и отдал три голевых передачи.

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