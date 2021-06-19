Бастиан Швайнштайгер: Германия играла со страстью и целеустремленностью в матче с Португалией

Экс-полузащитник сборной Германии Бастиан Швайнштайгер прокомментировал игру национальной команды в матче второго тура группового этапа ЧЕ-2020 с Португалией (4:2).
«Чувствую облегчение, но не только от трех набранных очков, но и от того, как мы играли. Со страстью и целеустремленностью. Сегодня мы увидели в игре великолепные фрагменты, которые можно развить», — цитирует бывшего футболиста Sport24.ru со ссылкой на пресс-службу УЕФА.
Напомним, что в первом туре сборная Германии проиграла Франции (0:1).
источник: Sport24.ru