Евро-2020. Испания сыграла вничью с Польшей

В матче второго тура чемпионата Европы сборные Испании и Польши разошлись миром - 1:1 (1:0).
На 25-й минуте встречи нападающий Альваро Мората вывел хозяев поля вперед. Счет сравнял форвард Роберт Левандовски (54).
Отметим, что 58-й минуте Жерар Морено не реализовал пенальти. Мяч после его удара угодил в штангу.
После двух туров первое место в группе E занимает команда Швеции, набрав четыре очка. На второй строчке сборная Словакии (3), на третьей - Испании (2). Последнее место занимают поляки, у них одно очко.
Чемпионат Европы
Группа E
2-й тур