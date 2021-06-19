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Евро-2020. Испания сыграла вничью с Польшей
19 июня 23:53
автор: Александр Поволоцкий

Евро-2020. Испания сыграла вничью с Польшей

Обе команды сохраняют шансы на выход в плей-офф.

В матче второго тура чемпионата Европы сборные Испании и Польши разошлись миром - 1:1 (1:0).

На 25-й минуте встречи нападающий Альваро Мората вывел хозяев поля вперед. Счет сравнял форвард Роберт Левандовски (54).

Отметим, что 58-й минуте Жерар Морено не реализовал пенальти. Мяч после его удара угодил в штангу.

После двух туров первое место в группе E занимает команда Швеции, набрав четыре очка. На второй строчке сборная Словакии (3), на третьей - Испании (2). Последнее место занимают поляки, у них одно очко.

Чемпионат Европы
Группа E
2-й тур

Испания – Польша – 1:1 (1:0)

Голы: Мората, 25 - Левандовски, 54.

Нереализованный пенальти: Морено, 58 (штанга).

Испания: Симон, Жорди Альба, Ляпорт, Пау Торрес, Коке (Сарабия, 68), М.Льоренте, Ольмо (Торрес, 62), Эрнандес, Мората (Ойярсабаль, 87), Морено (Руис, 68), Педри.

Польша: Щенсны, Глик, Берешиньски, Беднарек (Линетти, 85), Пухач, Клих (Козловски, 55), Зелиньски, Южвяк, Модер (Давидович, 85), Левандовски, Свидерски (Франковски, 68).

Предупреждения: Клих, 36. Модер, 57. Южвяк, 59. Пау Торрес, 81. Эрнандес, 90. Левандовски, 90.

19 июня. Севилья.

источник: «Советский спорт»
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