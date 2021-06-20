ЕВРО-2020ФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катаниеТеннисБаскетбол>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
вчера сегодня завтра перейти в матч-центр
Бразилия - Серия А 17:00 Палмейрас 0 Америка Минейр 0
ЧЕ-2020 - финальный раунд 19:00 Швейцария 0 Турция 0
ЧЕ-2020 - финальный раунд 19:00 Италия 0 Уэльс 0
Испания - Сегунда 22:00 Жирона 0 Райо Вальекано 0
Бразилия - Серия А 22:00 Интернасьонал 0 Сеара 0
Бразилия - Серия А 22:00 Баия 0 Коринтианс 0
20 июня 08:42
автор: Максим Скороходов

На чемпионатах Европы установлен новый рекорд по автоголам

Накануне закончился второй тур группового этапа Евро-2020.

Евро-2020 побил рекорд по автоголам на чемпионатах Европы, сообщает RT.

После завершения второго тура группового этапа футболисты успели пять раз поразить собственные ворота.

«Отличились» турецкий защитник Мерих Демирал, забивший за Италию, вратарь сборной Польши Войцех Щенсны, отправивший мяч в свои ворота в игре против Словакии, немец Матс Хуммельс, чей автогол принес победу сборной Франции, а также игроки сборной Португалии Рубен Диаш и Рафаль Геррейру, поразившие свои ворота в матче с Германией.

Предыдущий рекорд по данному показателю был зафиксирован на Евро-2016 - три автогола.

источник: «RT на русском»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Гений и команда. Германия умело воспользовалась ошибками португальцевСборная Украины одолела Северную МакедониюGif-обзор: Обновленные BMW X3 и BMW X4 предстали во всей красеПоявились подробности о конфликте в сборной УкраиныАмериканец объяснил, чем отвратительны русские девушкиГуберниев высказался об отстранении от эфиров из-за Бузовой
Швейцария — Турция: прямая трансляция матча группы А на Евро-2020 20.06.2021
20 июня 2021 года в Баку состоится матч 3-го тура в группе А между сборными Швейцарии и Турции.
Италия — Уэльс: прямая трансляция матча группы А на Евро-2020 20.06.2021
20 июня 2021 года в Риме состоится матч 3-го тура в группе А между сборными Италии и Уэльса.
Видео всех голов Евро-2020 20.06.2021: Италия против Уэльса, Швейцария против Турции
Видеообзоры двух матчей, запланированных на чемпионате Европы по футболу 20 июня: Италия - Уэльс, Швейцария - Турция.
Привет от дяди Сэма. Варламов притормозил Кучерова на пути в финал Кубка Стэнли
После победы «Айлендерс» над «Тампой» (3:2) в четвертом матче счет в полуфинальной серии плей-офф НХЛ стал равным (2-2).
По российскому сценарию. Как Испания не смогла выиграть на Евро уже второй матч
Матч в Севилье против Польши в рамках 2-го тура группы Е завершился для испанцев со счетом 1:1.
Лев завел немецкую машину. Как Германия катком прошлась по Португалии с Роналду
В группе смерти под литерой F на Евро-2020 все запуталось, после того как сборная Германии во втором туре в блестящем стиле раскатала португальцев (4:2).
Мбаппе и Гризманн спасли чемпионов мира от позора. Как Франция потеряла очки в Будапеште
Команда Дидье Дешама после первого тайма горела венграм 0:1 в матче второго тура группового этапа Евро-2020, но сумела добиться ничьей.
Видео всех голов Евро-2020 19.06.2021: Венгрия не проиграла Франции, Германия разбила Португалию, Испания не дожала Польшу
Видеообзоры трех матчей, запланированных на чемпионате Европы по футболу 19 июня: Венгрия - Франция, Португалия - Германия, Испания - Польша.
Зарема и наноконь. Как первая леди «Спартака» наехала на ЦСКА, хотя Крал и Ларссон на Евро не лучше Влашича
Зарема Салихова продолжает зажигать информационное пространство. На этот раз супруга босса «Спартака» Леонида Федуна, бывший член совета директоров клуба решила уколоть ЦСКА.
Испания — Польша: прямая трансляция матча группы Е на Евро-2020 19.06.2021
19 июня 2021 года в Севилье состоится матч 2-го тура в группе Е между сборными Испании и Польши.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика