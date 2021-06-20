На чемпионатах Европы установлен новый рекорд по автоголам

Евро-2020 побил рекорд по автоголам на чемпионатах Европы, сообщает RT.

После завершения второго тура группового этапа футболисты успели пять раз поразить собственные ворота.

«Отличились» турецкий защитник Мерих Демирал, забивший за Италию, вратарь сборной Польши Войцех Щенсны, отправивший мяч в свои ворота в игре против Словакии, немец Матс Хуммельс, чей автогол принес победу сборной Франции, а также игроки сборной Португалии Рубен Диаш и Рафаль Геррейру, поразившие свои ворота в матче с Германией.

Предыдущий рекорд по данному показателю был зафиксирован на Евро-2016 - три автогола.