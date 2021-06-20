Полузащитник сборной Германии Томас Мюллер: Теперь наша судьба снова в наших руках

Полузащитник сборной Германии Томас Мюллер дал комментарий после победы своей команды в матче второго тура группового этапа Евро-2020 над сборной Португалии.

«Нам были жизненно необходимы эти три очка, и теперь наша судьба снова в наших руках. Но нельзя утрачивать бдительность – против сборной Венгрии очень неудобно играть», - приводит слова футболиста «Метарейтинг Белоруссия».

В группе F, где выступают немецкие футболисты первое место занимает команда Франции, набрав четыре очка. На второй строчке сборная Германии, на третьей - Португалии. У обеих команд по три очка. Последнее место занимают венгры, у них нет набранных очков.