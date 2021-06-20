Роналду догнал Клозе по количеству голов на чемпионатах мира и Европы

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду, отличившийся в матче Евро-2020 против команды Германии (2:4), догнал бывшего нападающего немецкой сборной Мирослава Клозе по количеству голов, забитых на чемпионатах мира и Европы, сообщает «Чемпионат».

Оба футболиста забили на крупнейших турнирах национальных сборных по 19 раз.

Как отмечает «Профиль», в пятерку лучших бомбардиров чемпионатов мира и Европы, помимо Роналду и Клозе входят, немцы Герд Мюллер (18 голов)и Юрген Клинсман (16), а также француз Мишель Платини (14).