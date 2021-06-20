Семин высказался об исключении из стартового состава сборной России Шунина и Семенова

Экс-наставник московского «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал изменения в стартовом составе сборной России на матч против Финляндии (1:0).

«Это решение не было искусственным. Тренер убрал тех футболистов, которые в первом матче хуже сыграли. Он делал это не для того, чтобы показать нам — мол, он готов ставить молодых. Так подсказала ему сама жизнь, и раз выиграли — значит, решение он принял правильное», - приводит слова Семина «Спорт-Экспресс».

Добавим, что сборная России набрала первые три очка на чемпионате Европы. Подопечные Черчесова выйдут в плей-офф, если выиграют заключительный матч группового этапа Евро-2020 против команды Дании или если сыграют вничью при условии, что Финляндия в параллельной игре не переиграет Бельгию. При поражении от датчан судьба сборной России будет зависеть от разницы мячей, а также от третьих мест в других группах чемпионата Европы.