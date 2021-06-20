Тренер сборной Дании: Россия не будет просто стоять и ждать

Главный тренер сборной Дании Каспер Юльманн рассказал, что не ждет легкой игры в заключительном туре группового этапа Евро-2020 против российской команды.

«Сборная России тоже кое-что умеет. Россияне действительно знают, как играть в футбол. У них есть Артем Дзюба, Александр Головин и другие хорошие игроки. Ожидаю сложной игры. Россия не будет просто стоять и ждать. Они обладают определенными навыками, которые могут им помочь в предстоящей встрече», - приводит слова Юльманна «RT на русском», ссылаясь на BT.

Напомним, что подопечные Черчесова выйдут в плей-офф, если выиграют эту игру или если сыграют вничью при условии, что Финляндия в параллельном матче не переиграет Бельгию. При поражении от датчан судьба сборной России будет зависеть от разницы мячей, а также от третьих мест в других группах чемпионата Европы.