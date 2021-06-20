Евгений Ловчев: Контратаки с Данией? Где вы их видели. У нас нет быстрых игроков

Об этом матче рассуждает лучший футболист страны 1972 года, обозреватель «Теле спорта» Евгений Ловчев.

- Все говорят, что нам нужно делать ставку на контратаки. Какие контратаки, где вы их видели у нашей команды? – говорит Евгений Ловчев. – Да у нас нет ни одного быстрого игрока на поле. Мы все рассчитывали на Головина, он на сегодня объективно наш лучший футболист. Но пока играет неважно.

- Почему?

- Об этом должны подумать тренеры. Потому что он не раскрепощен. Возможно, находится в рамках какой-то не своей игры. Я не знаю, но возможно.