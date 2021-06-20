Андрей Червиченко: У Дании шапкозакидательское настроение по отношении к России

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко считает, что уверенность датских футболистов может принести им вред в матче с Россией.

«Вы знаете, соперника перед игрой лучше не злить, ибо может огрызнуться. Но мы объективно не можем обыграть Данию на их поле. И датчане в это верят. Обычно, когда у соперника шапкозакидательское настроение, есть хороший шанс», - приводит слова Червиченко «Спорт-Экспресс».

Напомним, что матч группового этапа Евро-2020 Россия - Дания начнется 21 июня в Копенгагене в 22:00 по московскому времени.