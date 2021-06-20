Вячеслав Колосков: В матче Россия - Дания будет идти жесточайшая борьба

Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков поделился ожиданиями от матча третьего тура группового этапа Евро-2020 Россия - Дания.

«Сейчас недооценки не может быть ни на каком уровне. Чемпионат Европы это подтверждает. Будет идти жесточайшая борьба за каждый квадратный метр футбольного поля. Все решит тактика, характер и индивидуальное мастерство», - приводит слова Колоскова «Спорт-Экспресс».

Напомним, что подопечные Черчесова выйдут в плей-офф, если выиграют эту игру или если сыграют вничью при условии, что Финляндия в параллельном матче не переиграет Бельгию. При поражении от датчан судьба сборной России будет зависеть от разницы мячей, а также от третьих мест в других группах чемпионата Европы.