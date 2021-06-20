Максим Траньков: Я верю, что Станислав Черчесов знает, что делает

Российский тренер по фигурному катанию Максим Траньков дал комментарий по поводу группы сборной России на чемпионате Европы по футболу.

«Я верю, что Станислав Черчесов знает, что делает. Надеюсь, ребятам удастся нас порадовать. Не могу сказать, что 100% уверен, что получится выйти из группы, но болельщик во мне будет болеть за это. В группе уже есть фаворит — Бельгия, есть крепкая Дания, да и финны могут удивить. Группа непростая, и если ребята из нее выйдут в 1/8 финала, то это уже будет хорошим достижением», - приводит слова Транькова «Газета.Ru».

Напомним, что в группе В лидируют бельгийцы с шестью очками, у россиян и финнов по три очка, датчане начали турнир с двух поражений. Таким образом сборная Бельгии вышла в плей-офф Евро, а остальные три команды могут как выйти из группы, так и занять в ней последнее место.