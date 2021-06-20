Салаи сможет помочь сборной Венгрии в матче против Германии

Капитан сборной Венгрии Адам Салаи прошел медобследование после того, как перенес тепловой удар в матче второго тура группового этапа чемпионата Европы против команды Франции.
Как сообщает пресс-служба Федерации футбола Венгрии, противопоказаний к участию нападающего в решающей игре группового этапа против Германии нет.
Напомним, что сборная Венгрии замыкает группу F с одним очком, лидирует Франция, набравшая 4 очка, у Германии и Португалии по 3 очка. Заключительные матчи этой группы пройдут 23 июня.
источник: Федерация футбола Венгрии