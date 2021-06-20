Симон Кьер: Артем Дзюба крутой форвард, но не такой быстрый, как Ромелу Лукаку

Защитник сборной Дании Симон Кьер сравнил форвардов сборных России и Бельгии перед матчем третьего тура группового этапа ЧЕ-2020.

«Дзюба не такой быстрый, как Лукаку, но крутой форвард. Надо будет справляться. Очень уважаем нашего соперника, но хотим концентрироваться на наших сильных сторонах. Если у нас будет столько же энергии, сколько было против Бельгии, то всё должно быть хорошо. У меня есть уверенность перед завтрашним матчем», — цитирует датчанина «Чемпионат».

Напомним, что матч Дания - Россия состоится 21 июня. Начало в 22:00 по московскому времени.

Подопечные Станислава Черчесова выйдут в плей-офф, если выиграют этот матч или если сыграют вничью при условии, что Финляндия в параллельной игре не переиграет Бельгию.