Каспер Шмейхель: Дания не добьется нужного результата, если будет недооценивать россиян

Голкипер сборной Дании Каспер Шмейхель поделился ожиданиями от матча с командой России в рамках третьего тура группового этапа Евро-2020.

«Мы не хотим недооценивать российскую команду, иначе не добьемся необходимого результата. Что касается зрителей, то мы постараемся извлечь из этого выгоду, поскольку на трибунах будет много наших болельщиков», - цитирует ТАСС вратаря.

Напомним, что матч состоится 21 июня в Копенгагене. Начало встречи в 22:00 (мск).

Добавим, что игру смогут посетить до 25 тысяч болельщиков, но гражданам России нельзя прилететь на матч в Данию из-за антикоронавирусных мер королевства.