Александр Головин: На нашу игру не повлияет отсутствие российских болельщиков в матче с Данией

Полузащитник сборной России Александр Головин рассказал как повлияет на команду отсутствие российских болельщиков на трибунах во время матча третьего тура группового этапа Евро-2020 с Данией.

«Конечно, всегда легче играть перед своими болельщиками, особенно когда играешь дома. Но мы все профессионалы, и это обстоятельство не может повлиять на нашу игру. Мы будем чувствовать их поддержку, даже если они будут смотреть матч по телевизору», — цитирует хавбека пресс-служба УЕФА.

Напомним, что матч состоится 21 июня в Копенгагене. Начало встречи в 22:00 (мск).

Добавим, что игру смогут посетить до 25 тысяч болельщиков, но гражданам России нельзя прилететь на матч в Данию из-за антикоронавирусных мер королевства.