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Шик - главный претендент на трофей за лучший гол чемпионата Европы
20 июня 20:09
автор: Артем Зибрак, Александр Бойченко
автор фото: Федерация футбола Чехии

Шик - главный претендент на трофей за лучший гол чемпионата Европы

Патрик Шик является одним из главных бомбардиром текущего чемпионата Европы - 3 мяча.

Футболист чешской сборной Патрик Шик может стать претендентом на NFT-трофей за лучший гол чемпионата Европы. Об этом заявил Андрей Аршавин в ходе пресс-конференции с Юными журналистам Программы «Футбол для дружбы», которая состоялась на стенде ПАО «Газпром» 20 июня 2021 г.

«Мне кажется его уже забил Патрик Шик с центра поля шотландцам, и именно за этот гол дадут приз», - дал свою оценку футболист. Чехия обыграла Шотландию в матче группового этапа УЕФА ЕВРО 2020. Шик забил второй гол с центра поля, поставив абсолютный рекорд по дистанции на чемпионатах Европы – 45,44 метра.

С инициативой создания абсолютно новой награды за лучший гол турнира выступило ПАО «Газпром» - официальный спонсор турнира. Для воплощения идеи был приглашен известный российский каллиграфутурист Покрас Лампас.

20 июня Андрей Аршавин посетил арт-объект, являющийся физическим прототипом NFT-трофея за лучший гол УЕФА ЕВРО 2020, на стенде ПАО «Газпром» в футбольной деревне на Конюшенной площади Санкт-Петербурга. Футболист ответил на вопросы Юных журналистов УЕФА ЕВРО 2020 Программы «Футбол для дружбы» и сыграл с детскими командами в дружественном матче.

Справка

Награда победителя «Goal of the tournament» станет первым цифровым трофеем в истории футбола. Объединив физическое восприятие и цифровую реальность в настоящем произведении искусства, она станет творческим воплощением духа УЕФА ЕВРО 2020 – глобального события, которое объединяет людей всего мира вокруг спорта.

В рамках Чемпионата УЕФА ЕВРО 2020 Программа «Футбол для дружбы» выступила с инициативой международного детского новостного бюро с участием Юных журналистов «Футбола для дружбы» из 11 стран проведения Чемпионата. Юные журналисты освещают событийный ряд Чемпионата сквозь призму девяти ценностей: дружба, равенство, справедливость, здоровье, мир, преданность, победа, традиции и честь.

источник: «Советский спорт»
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