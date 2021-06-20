Шик - главный претендент на трофей за лучший гол чемпионата Европы

Футболист чешской сборной Патрик Шик может стать претендентом на NFT-трофей за лучший гол чемпионата Европы. Об этом заявил Андрей Аршавин в ходе пресс-конференции с Юными журналистам Программы «Футбол для дружбы», которая состоялась на стенде ПАО «Газпром» 20 июня 2021 г.

«Мне кажется его уже забил Патрик Шик с центра поля шотландцам, и именно за этот гол дадут приз», - дал свою оценку футболист. Чехия обыграла Шотландию в матче группового этапа УЕФА ЕВРО 2020. Шик забил второй гол с центра поля, поставив абсолютный рекорд по дистанции на чемпионатах Европы – 45,44 метра.

С инициативой создания абсолютно новой награды за лучший гол турнира выступило ПАО «Газпром» - официальный спонсор турнира. Для воплощения идеи был приглашен известный российский каллиграфутурист Покрас Лампас.

20 июня Андрей Аршавин посетил арт-объект, являющийся физическим прототипом NFT-трофея за лучший гол УЕФА ЕВРО 2020, на стенде ПАО «Газпром» в футбольной деревне на Конюшенной площади Санкт-Петербурга. Футболист ответил на вопросы Юных журналистов УЕФА ЕВРО 2020 Программы «Футбол для дружбы» и сыграл с детскими командами в дружественном матче.

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