Пандев завершит карьеру в сборной Македонии после Евро-2020

Нападающий сборной Северной Македонии Горан Пандев заявил, что завтра проведет последний матч в футболке национальной команды.

«Для меня это пик моей карьеры. Рад, что у меня будет шанс завершить международную карьеру с лучшим поколением игроков в сборной Македонии. Завтрашний матч против Нидерландов будет заключительным для моей карьеры в национальной команде», — приводит AP слова футболиста.

Напомним, что 37-летний форвард вместе со сборной Македонии дебютировал на крупном турнире. Пандев провел два матча на Евро-2020, в которых забил один гол.

Добавим, что 21 июня сборная Македонии сыграет с командой Нидерландов.