Евро-2020. Швейцария победила Турцию благодаря дублю Шакири и заняла третье место в группе

Сборная Швейцарии одержала победу в матче третьего тура чемпионата Европы-2020, обыграв команду Турции со счетом 3:1 (2:0).
Дублем в составе победителей отметился Шердан Шакири (26-я и 68-я минуты). Еще один гол в активе Хариса Сеферовича (6). Турция ответила точным ударом Ирфана Кахведжи (62).
Таким образом, сборная Швейцарии набрала четыре очка и заняла третье место в группе А. Команда Уэльса также имеет в активе четыре очка, но дополнительным показателям обошла швейцарцев. Сборная Турции не набрала очков и покидает турнир.
Футбол
Чемпионат Европы
Группа A
3-й тур.
Швейцария – Турция – 3:1 (2:0)