Евро-2020. Италия минимально победила Уэльс

Италия набрала девять очков на групповом этапе.

На 39 минуте встречи Маттео Пессина забил гол с передачи Марко Вератти, после которого Уэльс не смог ответить. На 55 минуте встречи полузащитник гостей Итан Ампаду получил красную карточку за грубую игру и был удален с поля.

Таким образом, сборная Италии вышла из группы с первого места с девятью баллами, Уэльс с четырьмя очками смог отобраться в плей-фф со второго места, а Швейцария будет ждать своих шансов выйти с третьего. Турция проиграла все матчи своим соперникам.