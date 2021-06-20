Евро-2020. Шакири признан звездой матча Швейцария - Турция

Полузащитник сборной Швейцарии Джердан Шакири признан лучшим игроком матча третьего тура Евро-2020 с Турцией (3:1).
«Забил два отличных гола, взрезал оборону блестящими пасами, опасно подавал с фланга. Показал высокий футбольный интеллект и усердно работал на команду», - отметил технический наблюдатель УЕФА Вилли Руттенштайнер на официальном сайте турнира.
Добавим, что Шакири в матче с Турцией стал автором дубля.
Швейцария набрала четыре очка и заняла третье место в группе А.
источник: UEFA (УЕФА)