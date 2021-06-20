Манчини - о победе Италии над Уэльсом: Наверное, мы могли забить больше, но было жарко

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини прокомментировал игру своих подопечных в матче заключительного тура группового этапа Евро-2020 против Уэльса (1:0).

«Наверное, мы могли забить больше, но было жарко и физически тяжело. Так что ребята сыграли хорошо. Важно, чтобы команда сохраняла свои лучшие свойства даже при замене трех-четырех игроков. Каждый из них знает, что делать, и от перестановки сумма не меняется», - приводит слова наставника официальный сайт турнира.

Напомним, что сборная Италии вышла в плей-офф с первого места в группе А, набрав девять очков.

Добавим, что команда Манчини не проигрывает уже 30 матчей. В последний раз потерпела поражение в игре со сборной Португалии в Лиге наций 10 сентября 2018 года (0:1). Ранее такой же результат показывала команда под руководством Витторио Поццо в 1935-1939 годах.