Чалханоглу - о выступлении Турции на Евро-2020: Этот турнир принес нам одно разочарование

Полузащитник сборной Турции Хакан Чалханоглу прокомментировал выступление команды на Евро-2020 после поражения от Швейцарии (1:3) в третьем туре группового этапа.

«Этот турнир принес нам одно разочарование. Но на ошибках учатся, и мы не опускаем руки. У нас очень молодая команда, она обязательно будет прогрессировать», — цитирует футболиста официальный сайт турнира.

Добавим, что сборная Турции покидает чемпионат Европы, не набрав очков. Команда Шенола Гюнеша ранее уступила Италии (0:3) и Уэльсу (0:2).