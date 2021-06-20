Роберто Манчини: В 1/8 финала попадут фавориты Евро-2020

Италия после победы над Уэльсом обновила исторический рекорд

Повторение рекорда Витторио Поццо с 30 беспроигрышными матчами? Поццо, помимо этого рекорда, выиграл много важных титулов, так что мы все еще далеки от его уровня. Каждый участник 1/8 финала может выиграть Евро. Конечно, мы не можем позволить себе принимать каждую победу как должное », - цитирует слова Манчини пресс-служба УЕФА.

Италия пока является единственной сборной, не потерявшей ни единого очка и не пропустившая голов среди всех команд Чемпионата Европы.