Александр Мостовой: Сборной России можно отбиться от атак датчан, или как вариант — тянуть время

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой дал совет игрокам сборной России перед матчем с командой Дании в рамках заключительного тура группового этапа Евро-2020.

«Сейчас предстоит важный матч и не стоит обращать внимания, кто и как играл. У Дании есть преимущество, потому что все обострилось после первого тура. Никто же не думал, что финны обыграют датчан. Да, там случилось горе… Если бы Дания выиграла у Финляндии, то все было бы по-другому, их сегодня устраивала бы ничья. Но отбиться-то сборной России можно. Как вариант — тянуть время», — цитирует «Чемпионат» экс-футболиста сборной.

Напомним, что матч Россия - Дания пройдет сегодня, 21 июня.

Команда Станислава Черчесова с тремя очками занимает вторую позицию в группе В, а датчане замыкают таблицу, не набрав ни одного очка.