Нейросеть предсказала на какой стадии Евро-2020 завершит турнир сборная России

Нейросеть предсказала результат сборной России на чемпионате Европы-2020.

Как сообщает «RT на русском» со ссылкой на компанию, которая занимается производством сервисных роботов, подопечные Станислава Черчесова выйдут из группы. В первом раунде плей-офф российская команда обыграет Уэльс, а в четвертьфинале уступит Нидерландам.

Отмечается, что победителя чемпионата нейросеть пока не прогнозирует.

Для анализа специалисты проанализировали протоколы матчей, комбинации составов, травмы игроков, места проведения матчей, начиная с Евро-2004.