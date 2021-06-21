Евро-2020. Украина — Австрия. Стартовые составы команд

Сборные Украины и Австрии объявили стартовые составы на встречу третьего тура группового этапа Евро-2020.
Украина: Бущан, Миколенко, Матвиенко, Забарный, Караваев, Зинченко, Малиновский, Сидорчук, Шапаренко, Ярмоленко, Яремчук.
Австрия: Бахманн, Драгович, Хинтереггер, Баумгартнер, Лайнер, К. Шлагер, Лаймер, Алаба, Забитцер, Арнаутович, Гриллич.
Добавим, что начало матча в 19.00 по московскому времени.
Напомним, что Украина после двух туров занимает второе место в группе C, набрав три очка. Австрия на третьей позиции, имея в активе также три очка, но уступая сопернику по дополнительным показателям.