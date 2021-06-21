Евро-2020. Депай выйдет в основе сборной Нидерландов в матче с Северной Македонией

УЕФА представил стартовые составы сборных Северной Македонии и Нидерландов на встречу третьего тура группы C на Евро-2020.
Северная Македония: Димитриевски, Алиоски, Муслиу, Д. Велкоски, С. Ристовски, Николов, Спировски, Адеми, Барди, Эльмас, Пандев.
Нидерланды: Стекеленбург, Де Лигт, де Врей, Блинд, Дюмфрис, ван Анхольт, Гравенберх, Вейналдум, де Йонг, Мален, Депай.
Матч начнется в 19:00 по московскому времени.
Отметим, что форвард московского «Спартака» Квинси Промес начнет встречу на скамейке запасных.