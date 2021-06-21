Андрей Канчельскис: Если вдруг случайно Россия выйдет в плей-офф Евро, то там точно шансов нет

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис оценил турнирные перспективы сборной России на чемпионате Европы-2020.

«Скорее всего, сборная России не выйдет в плей-офф Евро — причин для этого множество. В России вообще большая проблема с футболом. Шансы, конечно, есть, но их очень мало. Если мы вдруг случайно выйдем в 1/8, то там уж точно шансов нет. Российской сборной покажут абсолютно другой уровень игры», — цитирует «Чемпионат» экс-футболиста национальной команды.

Напомним, что матч Россия - Дания пройдет сегодня, 21 июня, в Копенгагене.

Команда Станислава Черчесова с тремя очками занимает вторую позицию в группе В, а датчане замыкают таблицу, не набрав ни одного очка.