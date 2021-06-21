СМИ: Полуфиналы и финал Евро-2020 на «Уэмбли» смогут посетить около 65 тысяч зрителей

Британское правительство приняло решение допустить на полуфиналы и финал чемпионата Европы в Лондоне большее количество болельщиков, чем на матчи групповой стадии.

Как сообщает The Times, решающие игры турнира, которые пройдут «Уэмбли», смогут посетить 65 тысяч зрителей на решающие матчи. Решение было согласовано УЕФА и правительством Великобритании. Официально об этом объявят в ближайшие пару дней.

Отмечается, чтобы попасть на «Уэмбли», болельщикам нужно будет предъявить сертификат о вакцинации или отрицательный ПЦР-тест, который сделан не ранее чем за 72 часа до игры. Фанатов из-за границы не допустят в Великобританию.

Ранее сообщалось, что финал Евро могут перенести в Будапешт. На арене в Румынии заполняемость составляет 100%.