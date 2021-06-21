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21 июня 23:05
автор: Александр Поволоцкий

Шевченко - о поражении от Австрии: Бывают матчи, в которых, что бы ни хотел, ничего не получается

Украинская команда не потеряла шансы на участие в плей-офф.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поделился впечатлением от игры своих подопечных в матче заключительного тура группового этапа Евро-2020 против Австрии (0:1)

«Во втором тайме ребята полностью выложились на поле. Бывают такие матчи: что бы ты ни хотел, ничего не получается. Рано или поздно это приводит к ошибкам. Потеряли простой мяч в середине поля, потом угловой и гол. После этого у нас практически не было шансов вернуться в игру», - приводит слова наставника официальный сайт турнира.

Добавим, что сборная Украина стала третьей в группе C, набрав три очка и ждет окончания всех матчей группового этапа.

источник: UEFA (УЕФА)
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