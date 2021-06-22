Анзор Кавазашвили: Черчесов правильно сделает, если уйдёт самостоятельно после провала на Евро

Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили дал совет главному тренеру национальной команды Станислава Черчесова после вылета с Евро-2020.

«Станислав Саламович правильно сделает, если уйдет самостоятельно. Пусть отдохнет, оглянется, позагорает на море. Затем к нему обязательно обратятся другие страны — он толковый тренер. Нельзя стоять на месте, ведь стратегию надо совершенствовать. К сожалению, после 2018 года я не увидел никакой стратегии у российской сборной», — цитирует экс-голкипера «Чемпионат».

Напомним, что в решающем матче за выход в плей-офф сборная России потерпела поражение от Дании - 1:4.

Команда Станислава Черчесова с тремя очками заняла последнее место в группе В и покинула турнир. Дания с таким же количеством очков финишировала второй и пробилась в плей-офф Евро-2020. Возглавила таблицу Бельгия, одержавшая победы во всех своих трех матчах. Финляндия с тремя очками сохраняет шансы на выход в 1/8 финала как лучшая третья команда.