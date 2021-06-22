Денис Черышев: Обидно покидать Евро-2020, толком и не успев в нем поучаствовать

Полузащитник сборной России Денис Черышев обратился к болельщикам национальной команды после неудачного выступления на Евро-2020.

«Грустно и обидно покидать турнир, так толком и не успев в нём поучаствовать. Очень хотелось вновь испытать победные эмоции. Безумно жаль, что на этот раз нам не удалось порадовать болельщиков. Будем делать выводы, работать над собой, становиться сильнее и двигаться дальше. Дай Бог, наши победы еще впереди! Всем огромное спасибо за поддержку», — написал футболист на своей странице в Инстаграме.

Добавим, что Черышев вышел на поле лишь в первом матче против сборной Бельгии. Он провел на поле 34 минуты. На 29-й он заменил Далера Кузяева, а на 63-й уступил место Роману Зобнину.

Напомним, что после поражения от Дании (1:4) россияне покинули Евро, заняв последнее место в группе B.