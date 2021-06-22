Ольга Смородская: Останется Черчесов или нет - ничего от этого не изменится

Экс-президент московского «Локомотива» Ольга Смородская оценила перспективы работы Станислава Черчесова во главе тренерского штаба сборной России.

«Должен ли Черчесов готовить команду к отборочным матчам ЧМ? Останется он или нет — ничего от этого не изменится. На завтра не родятся новые футболисты. Это будет шаг вперед? С кем этот шаг последует? Кто будет тренировать сборную? Вся поляна уже вытоптана! Нет ни тренера, ни игроков. Есть только один пиар — «Мы — лучшие, у нас такой чудесный чемпионат!», - приводит слова Смородской «Спорт-Экспресс».

Добавим, что по информации РФС Черчесов не собирается покидать пост главного тренера национальной команды.

Напомним, что после поражения от Дании (1:4) россияне покинули чемпионат Европы-2020, заняв последнее место в группе B.