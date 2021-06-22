РФС отказался комментировать информацию об отставке Черчесова

В Российском футбольном союзе (РФС) отреагировали на информацию о том, что главного тренера сборной России Станислава Черчесова попросили уйти в отставку после поражения от Дании (1:4).

«Российский футбольный союз не будет комментировать слухи об отставке главного тренера сборной России Станислава Черчесова», - приводит сообщение пресс-службы организации «МК-Спорт», ссылаясь на «РИА Новости».

Напомним, что сегодня появилась информация, что Черчесов готов покинуть свой пост в случае получения отступных.