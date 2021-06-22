Исполком РФС даст оценку работе Черчесова на Евро-2020 на внеочередном заседании

Российский футбольный союз сообщил, что исполнительный комитет организации оценит работу тренерского штаба национальной команды на чемпионате Европы на своем внеочередном заседании.

«В ближайшее время будет проведен внеочередной исполком РФС, главной темой которого станут результаты сборной России на чемпионате Европы по футболу. На нем будет присутствовать главный тренер национальной команды Станислав Черчесов, который подведет итоги ее выступления на турнире. После этого члены исполкома дадут свою оценку работы тренерского штаба», — говорится в сообщении пресс-службы РФС.

Напомним, что подопечные Черчесова с тремя очками в активе заняли последнее место в группе В и покинули Евро-2020.