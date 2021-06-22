Широков назвал неудовлетворительным выступление сборной России на Евро-2020

Бывший капитан сборной России Роман Широков оценил выступление национальной команды на Евро-2020.

«Согласен насчет критики игры и результата, она справедлива. Я думаю, что они сами все поняли. Какую оценку бы поставил нынешней сборной за это Евро? Я теряюсь в догадках. Какую оценку можно поставить сборной, когда мы два раза разгромно проиграли? Неудовлетворительно, наверное», - приводит слова Широкова Sport24.ru.

Напомним, что сборная России проиграла накануне Дании (1:4) в матче группового этапа Евро-2020. Таким образом, команда Станислава Черчесова, набрав три очка, заняла четвертое место в группе В и вылетела с чемпионата Европы.