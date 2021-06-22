Роман Зобнин: Совершил грубейшую ошибку в матче с Данией, готов принять удар на себя

Полузащитник сборной России Роман Зобнин обратился к болельщикам национальной команды после матча Евро-2020 с Данией (1:4).

«Хочу принести извинения болельщикам, которые в нас верили на протяжении всего турнира. К сожалению, я совершил грубейшую ошибку, которая не допустима на таком уровне и в таком решающем матче крупного турнира. Полностью это осознаю. Готов принять на себя весь удар или, как сейчас говорят, хейт. Ошибаются абсолютно все, причем, не только в футболе», — цитирует футболиста «Чемпионат».

Напомним, что 27-летний россиянин допустил ошибку в матче с Данией, которая привела ко второму голу соперника. Зобнин отдавал пас на голкипера Матвея Сафонова, но Юссуф Поульсен перехватил мяч и отправил его в ворота.