Евро-2020. Влашич выйдет в стартовом составе сборной Хорватии на матч с Шотландией

Сборные Хорватии и Шотландии объявили стартовые составы на матч заключительного тура группового этапа Евро-2020.

Хорватия: Ливакович, Ловрен, Вида, Гвардиол, Ковачич, Юранович, Модрич, Влашич, Брозович, Перишич, Петкович.

Шотландия: Маршалл, О'Доннелл, Робертсон, Мактоминай, Хенли, Тирни, Армстронг, Макгинн, Макгрегор, Дайкс, Адамс.

Добавим, что после двух туров сборные Хорватии и Шотландии делят третью и четвертую позиции в группе D, имея в активе по одному очку.

Начало матча в 22:00 по московскому времени.