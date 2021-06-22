Сафин заявил, что сборную России в матче против Дании физически хватило на один тайм

Двукратный победитель турниров «Большого шлема» Марат Сафин не согласен, что небоходимо уволить главного тренера сборной России Станислава Черчесова после неудачного выступления национальной команды на Евро-2020.

«Поймите, тренер не может играть за спортсменов. Если уровень футболистов слабый, то какого тренера бы ни поставили, игры не будет. «Не умеете играть — бегайте». Эти слова придумал Лобановский, не я. Физухой надо брать. А мы бегаем тайм и все — умерли. Просто умерли. 1:4 от датчан — при всем уважении это полный провал», - приводит слова Сафина Sport24.ru.

Напомним, что сборная России набрала три очка на чемпионате Европы и заняла последнее место в группе В.