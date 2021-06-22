Евро-2020. После первых таймов матчей группы D в плей-офф выходят Англия, Чехия и Украина

Завершились первые таймы заключительных матчей группы D Евро-2020.
В игре Хорватия - Шотландия счет 1:1. Голы на счету Николы Влашича (17-я минута) и Каллума Макгрегора.
В параллельно идущем матча Англия переигрывает Чехию (1:0), благодаря голу Рахима Стерлинга (12).
Таким образом, на данный момент в плей-офф Евро-2020 выходят сборные Англии и Чехии с первого и второго мест соответственно и сборная Украины как лучшая команда, из занявших в своей группе третье место (3 очка, разница мячей -1).
источник: «Советский спорт»