Англия победила Чехию и вышла в плей-офф Евро-2020 с первого места

Сборная Англии в матче группового этапа чемпионата Европы обыграла команду Чехии со счетом 1:0.
Единственный гол встречи на 12-й минуте забил Рахим Стерлинг.
По итогам группового этапа обе команды вышли в плей-офф. Сборная Англии набрала 7 очков, заняла первое место в группе D. А команда Чехии с четырьмя очками стала третьей, пропустив Хорватию на второе место из-за меньшего количества забитых мячей, но стала одной из четырех команд, вышедших в 1/8 Евро с третьего места.
Евро-2020
Группа D. 3-й тур