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Англия победила Чехию и вышла в плей-офф Евро-2020 с первого места
22 июня 23:53
автор: Максим Скороходов

Англия победила Чехию и вышла в плей-офф Евро-2020 с первого места

Игра прошла в Лондоне на стадионе Уэмбли.

Сборная Англии в матче группового этапа чемпионата Европы обыграла команду Чехии со счетом 1:0.

Единственный гол встречи на 12-й минуте забил Рахим Стерлинг.

По итогам группового этапа обе команды вышли в плей-офф. Сборная Англии набрала 7 очков, заняла первое место в группе D. А команда Чехии с четырьмя очками стала третьей, пропустив Хорватию на второе место из-за меньшего количества забитых мячей, но стала одной из четырех команд, вышедших в 1/8 Евро с третьего места.

Евро-2020

Группа D. 3-й тур

Чехия - Англия - 1:0 (1:0)

Гол: Стерлинг, 12

Чехия: Вацлик, Цоуфал, Челюстка, Калас, Боржил, Соучек, Голеш (Выдра, 84), Масопуст (Гложек, 64), Дарида (Крал, 64), Янкто (Шевчик, 46), Шик (Пекхарт, 75).

Англия: Пикфорд, Магуайр, Уокер, Шоу, Стоунз (Мингз, 79), Райс (Хендерсон, 46), Филлипс, Грилиш (Беллингем, 68), Сака (Санчо, 84), Стерлинг (Рэшфорд, 67), Кейн.

Предупреждение: Боржил, 61.

источник: «Советский спорт»
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