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23 июня 14:45
автор: Максим Скороходов

Сестра вратаря сборной Дании была опустошена после матча с Россией

В решающем матче группового этапа Евро-2020 датские футболисты разгромили команду Черчесова и вышли в плей-офф.

Сесили Шмейхель, сестра основного вратаря сборной Дании Каспера Шмейхиля, рассказала о пережитых эмоциях во время игры группового этапа Евро-2020 с командой России (4:1).

«Игра была очень нервной. Каждый раз, когда мяч приближался к Касперу, я молилась, чтобы все сложилось хорошо. Я была полностью опустошена, когда вернулась домой после встречи. У меня болело все тело, потому что оно было сильно напряжено. Почувствовала, что могу вздохнуть с облегчением, только когда матч закончился», - приводит слова Сесили RT, ссылаясь на BT.

Напомним, что сборная Дании вышла из группы, набрав три очка. В 1/8 финала чемпионата Европы подопечные Каспера Юльманна сыграют со сборной Уэльса. Матч пройдет 26 июня в Амстердаме.

источник: «RT на русском»
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