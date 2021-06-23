Сестра вратаря сборной Дании была опустошена после матча с Россией

Сесили Шмейхель, сестра основного вратаря сборной Дании Каспера Шмейхиля, рассказала о пережитых эмоциях во время игры группового этапа Евро-2020 с командой России (4:1).

«Игра была очень нервной. Каждый раз, когда мяч приближался к Касперу, я молилась, чтобы все сложилось хорошо. Я была полностью опустошена, когда вернулась домой после встречи. У меня болело все тело, потому что оно было сильно напряжено. Почувствовала, что могу вздохнуть с облегчением, только когда матч закончился», - приводит слова Сесили RT, ссылаясь на BT.

Напомним, что сборная Дании вышла из группы, набрав три очка. В 1/8 финала чемпионата Европы подопечные Каспера Юльманна сыграют со сборной Уэльса. Матч пройдет 26 июня в Амстердаме.