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23 июня 17:15
автор: Максим Скороходов

Вячеслав Малафеев: Зобнину нужно просто пройти этот период и двигаться дальше

Неудачный пас полузащитника сборной России привел ко второму пропущенному мячу от Дании.

Бывший вратарь сборной России Вячеслав Малафеев считает, что полузащитника национальной команды Романа Зобнина нужно поддержать после того, как из-за его действий сборная Дании забила второй гол, в решающем матче группового этапа Евро-2020.

«Ему сейчас нужна поддержка близких, адекватных людей, которые понимают в футболе. После моего матча с Португалией, который мы проиграли 1:7, тоже писали, что Малафеев закончит карьеру. Да, была критика, хейт, да и до сих пор некоторые вспоминают. Но для меня это был определенный опыт. Пусть и Роман воспримет эту ситуацию так же. Поэтому Зобнину нужно просто пройти этот период и двигаться дальше и уж точно не заканчивать карьеру. Кто не ошибается?», - приводит слова Малафеева RT.

Напомним, что сборная России набрала три очка на чемпионате Европы и не смогла пробиться плей-офф турнира, заняв в группе В последнее место.

источник: «RT на русском»
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