Вячеслав Малафеев: Зобнину нужно просто пройти этот период и двигаться дальше

Бывший вратарь сборной России Вячеслав Малафеев считает, что полузащитника национальной команды Романа Зобнина нужно поддержать после того, как из-за его действий сборная Дании забила второй гол, в решающем матче группового этапа Евро-2020.

«Ему сейчас нужна поддержка близких, адекватных людей, которые понимают в футболе. После моего матча с Португалией, который мы проиграли 1:7, тоже писали, что Малафеев закончит карьеру. Да, была критика, хейт, да и до сих пор некоторые вспоминают. Но для меня это был определенный опыт. Пусть и Роман воспримет эту ситуацию так же. Поэтому Зобнину нужно просто пройти этот период и двигаться дальше и уж точно не заканчивать карьеру. Кто не ошибается?», - приводит слова Малафеева RT.

Напомним, что сборная России набрала три очка на чемпионате Европы и не смогла пробиться плей-офф турнира, заняв в группе В последнее место.