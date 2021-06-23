Отец Сафонова заявил, что сборная России была физически не готова к Евро-2020

Евгений Сафонов, отец вратаря сборной России Матвея Сафонова, рассказал о своей реакции на пропущенные мячи своего сына в матче группового этапа Евро-2020 против команды Дании (1:4).

«Конечно, было неприятно смотреть на четыре пропущенных мяча. Команда была физически не готова, поэтому и показала такую игру», - приводит слова Евгения Сафонова «Спорт-Экспресс».

Напомним, что сборная России набрала три очка на чемпионате Европы и не смогла пробиться плей-офф турнира, заняв в группе В последнее место.