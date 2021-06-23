Евро-2020. Мак и Шкриньяр выйдут в стартовом составе сборной Словакии на матч против Испании

Пресс-служба УЕФА опубликовала стартовые составы матча группового этапа Евро-2020 между сборными Словакии и Испании.
Словакия: Дубравка, Пекарик, Шатка, Дуда, Шкриньяр, Губочан, Гамшик, Гараслин, Куцка, Мак, Громада.
Испания: Унай Симон, Альба, Ляпорт, Эрик Гарсия, Аспиликуэта, Педри, Коке, Бускетс, Жерар Морено, Мората, Сарабия.
Напомним, что сборная Словакии набрала три очка и занимает второе место в группе Е, а команда Испании - два очка, из-за чего находится на третьей строчке.
источник: UEFA (УЕФА)