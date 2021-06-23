Евро-2020. Крыховяк выйдет с первых минут матча сборной Польши против команды Швеции

Сборные Швеции и Польши объявили стартовые составы на заключительную встречу группового этапа Евро-2020.
Швеция: Ульсен, Лустиг, Линделеф, Даниэльсон, Аугустинссон, С. Ларссон, К. Ульссон, Квайсон, Экдаль, Форсберг, Исак.
Польша: Щенсны, Беднарек, Глик, Берешиньски, Свидерски, Клих, Зелиньски, Крыховяк, Юзвяк, Пухач, Левандовски.
Добавим, что матч начнется в 19:00 по московскому времени.
После второго тура Швеция занимает первое место в группе E, набрав четыре очка. Польша на последней позиции. У команды Паулу Соузы одно очко.