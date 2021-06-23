УЕФА открыл дело в отношении Северной Македонии из-за возможного нарушения COVID-протокола

УЕФА проведет расследование в отношении Федерации футбола Северной Македонии.

Как сообщает пресс-служба организации, команда подозревается в неправильном поведении и потенциальном нарушении ковид-протокола на чемпионате Европы. Инцидент произошел во время сбора тестов на коронавирус 19 июня.

Напомним, что сборная Северной Македонии в заключительном туре группового этапа уступила команде Нидерландов (0:3) и завершили выступление на турнире, заняв последнее место в группе.

Матч состоялся 21 июня.